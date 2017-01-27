Американські топ-чиновники пішли із Держдепартаменту США - ЗМІ

У Державному департаменті США високопоставлені керівники подають у відставку, пише ВВС.

Видання повідомляє, що серед посадовців, які подали у відставку - заступник держсекретаря з адміністративно-господарської частини Патрік Кеннеді, помічники держсекретаря Мішель Бонд і Джойс Бар, а також голова управління у справах закордонних місій Джентрі Сміт. У той же час наголошується, що у держсекретар Рекс Тіллерсон також не призначив всіх необхідних керівників у Держдепартаменті.

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Також повідомляється, що рішення подати у відставку було прийняте посадовцями 25 січня попри контракт, який забезпечував їхнє перебування на посаді на час зміни голови Держдепартаменту.

Видання повідомляє, що багато чиновників, які звільнились, мали великий досвід роботи, а отже заміну їм знайти буде важко.

Як повідомляв УНІАН раніше, в адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії.

Про це у Twitter написав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council (США) Фабріс Потьє, посилаючись на інформацію власних джерел. Потьє повідомляє, що 28 січня Трамп проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.