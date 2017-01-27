У Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії - ЗМІ

09:25, 27 січня 2017
Політика
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В адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії.

Трамп може скасувати санкції проти Росії / REUTERS

Про це у Twitter написав  старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council (США) Фабріс Потьє, посилаючись на інформацію власних джерел.

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Потьє повідомляє, що 28 січня Трамп проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, цю інформацію підтверджує й співробітник американського видання Politico Сьюзен Глассер.

"Джерела кажуть, що в адміністрації Трампа є урядове розпорядження щодо скасування санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні Потьє.

Про які саме санкції йдеться, джерела не уточнюють.

Раніше у США ЗМІ дізналися, коли Дональд Трамп проведе першу після інавгурації телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила журналіст NBC Хейлі Джексон у Twitter, посилаючись на джерела у Білому домі. Згідно із повідомленням журналістки, Трамп планує поговорити по телефону із Путіним вже цими вихідними.

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Теги: #Росія#санкції#США#Трамп