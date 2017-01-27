У Росії скасували кримінальну відповідальність за насильство в сім'ї

За законопроект про скасування кримінальної відповідальності в остаточному третьому читанні проголосували 380 депутатів, проти — троє. Проти законопроекту виступили ЛДПР і КПРФ. Про це повідомляє "Медуза".

Читайте такожУ Чечні засудили до 3 років ув’язнення незалежного журналіста – правозахисники

Ухвалений Думою законопроект переводить побої щодо близьких у категорію адміністративних правопорушень. Автори документа пояснюють свою ініціативу тим, що побої в родині помилково залишились у Кримінальному кодексі, коли влітку 2016 року був прийнятий більш загальний закон про декриміналізацію побоїв.

Як повідомляє видання, після схвалення документа Радою Федерації і підписання президентом кримінальне покарання збережеться тільки за побої з хуліганських мотивів або з мотивів ненависті чи ворожнечі. Відповідна стаття КК передбачає до двох років позбавлення волі.

Побої в сім'ї, в свою чергу, будуть каратися адміністративною статтею, яка передбачає штраф від 5 до 30 тисяч рублів, або арешт на строк від 10 до 15 діб, або від 60 до 120 годин обов'язкових робіт. Якщо таке правопорушення вчинено повторно протягом року, то настає кримінальна відповідальність з максимальним покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців.

"Виходить наступна ситуація, що люди караються за обставини, що не мають відношення до правопорушення. Якщо мати-одиначка дасть синові ляпас, вона стає злочинницею. А стороннього дядька покарають адміністративно", — заявив під час обговорення депутат від правлячої "Єдиної Росії" Андрій Ісаєв.

Він також стверджує, що ситуація з кримінальною відповідальністю за побої в сім'ї призвела в Європі до появи "Павликів Морозових". Ісаєв пожалівся, що там суди позбавляють матерів і батьків батьківських прав за заявами дітей.

Зазначимо, за даними ООН, щорічно через насильство чоловіків або інших родичів у Росії помирає близько 14 000 жінок .