Маккейн нагадав Трампу, що Путін "вбивця і бандит" і хоче бути ворогом для США
Сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн перед анонсованою 28 січня телефонною розмовою президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Трампа пам’ятати, що Путін «вбивця і бандит», і він хоче бути ворогом для США.
Про це Маккейн повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, найбільш кричущою демонстрацією зневаги Путіна до США стало те, що Росія навмисно втручалася в останні президентські вибори з кібератаками і кампаніями дезінформації, що були покликані послабити Америку і дискредитувати західні цінності.
«Кожен з останніх трьох президентів покладав великі надії на налагодження партнерських відносин з російським урядом. Кожна спроба не вдалася, не через відсутність доброї волі і зусиль з боку США, а тому, що Путін хоче бути нашим ворогом. Він потребує нас як ворога. Він ніколи не буде нашим партнером, у тому числі в боротьбі з ІДІЛ. Він вважає, що посилення Росії означає ослаблення Америки», - написав сенатор.
На думку Маккейна, президент Трамп повинен пам'ятати про це, коли він звертається до Володимира Путіна.
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«Він повинен пам'ятати, що людина на іншому кінці телефонної лінії – вбивця і бандит, який прагне підірвати американські інтереси національної безпеки на кожному кроці. Для нашого головнокомандуючого думати інакше наївно і небезпечно», - переконаний сенатор.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у мікроблозі у Twitter зазначив, що Трамп завтра, 28 січня, проведе телефонні розмови з президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Путіним.