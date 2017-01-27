У Білому домі підтвердили, що Трамп проведе телефонні переговори з Путіним, Меркель та Олландом

Про це повідомив представник Білого дому Шон Спайсер в Twitter в п'ятницю, передає Reuters.

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У Кремлі раніше повідомили, що президент Росії Володимир Путін проведе розмову з Трампом.

Джерело в Берліні повідомило, що канцлер Ангела Меркель проведе розмову з Трампом, хоча прес-секретар Меркель відмовилася від коментарів.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд і Меркель 27 січня провели спільну прес-конференцію. Вони визнали розбіжності у поглядах з людьми Трампа з питань торгівлі та безпеки.