Маккейн сподівається, що Трамп покладе край спекуляціям щодо зняття санкцій проти Росії

Про це сенатор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Телефонна розмова президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним запланована на тлі широко поширених спекуляцій про те, що Білий дім розглядає питання про зняття санкцій проти Росії. Заради національної безпеки Америки і наших союзників, я сподіваюся, що президент Трамп покладе край цим спекуляціям і відмовитися від такого нерозважливого курсу», - заявив Маккейн.

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Сенатор запевнив, що у разі, якщо Трамп не відмовиться від цього курсу, то він разом з колегами працюватиме над тим, щоб закріпити санкції проти Росії в законі.

Він нагадав, що «лише за останні три роки під керівництвом Путіна Росія вторглася в Україну, анексувала Крим, погрожувала союзникам НАТО і здійснила військову інтервенцію в Сирію, залишаючи за собою слід смерті, руйнування і порушені обіцянки на своєму шляху».

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що говорити про долю санкцію, запроваджених попередньою адміністрацією Барака Обами проти Російської Федерації через вторгнення в Україну, поки зарано.