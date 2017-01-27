Трамп на зустрічі з Мей заявив, що говорити про скасування санкцій проти РФ ще рано

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Терезою Мей у Білому Домі. Трансляція брифінгу відбувалася на телеканалі CBS News.

"Ми побачимо, що станеться, оскільки говорити про санкції дуже рано, але ми розраховуємо в ідеалі мати гарні відносини з усіма країнами. Це не обов'язково відбудеться. На жаль, ймовірно, не відбудеться з багатьма країнами", - наголосив Трамп.

Також він сказав, "але якщо ми зможемо мати хороші відносини з Росією і з Китаєм, і з усіма країнами - я це повністю підтримую. Це буде великим надбанням".

"Немає гарантій, але це буде позитивом, а не негативом", - зазначив президент США.

Мей заявила, що санкції проти Російської Федерації, запроваджені через її агресію в Україні, повинні зберігатися до повного виконання Мінських угод.

"Що стосується стурбованості Сполученого Королівства щодо санкцій проти Росії у зв'язку з Україною, ми були дуже чіткими - ми хочемо бачити повну реалізацію Мінської угоди. Ми вважаємо, що санкції повинні продовжуватися, поки ми не побачимо, що Мінська угода повністю виконана", - наголосила британський прем’єр.

У цьому зв'язку вона зауважила, що Британія продовжує висловлювати цю позицію в рамках Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Трамп проведе телефонні переговори з лідерами Росії, Німеччини та Франції.