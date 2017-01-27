Трамп на зустрічі з Мей заявив, що говорити про скасування санкцій проти РФ ще рано
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що говорити про долю санкцію, запроваджених попередньою адміністрацією Барака Обами проти Російської Федерації через вторгнення в Україну, поки зарано.
Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Терезою Мей у Білому Домі. Трансляція брифінгу відбувалася на телеканалі CBS News.
"Ми побачимо, що станеться, оскільки говорити про санкції дуже рано, але ми розраховуємо в ідеалі мати гарні відносини з усіма країнами. Це не обов'язково відбудеться. На жаль, ймовірно, не відбудеться з багатьма країнами", - наголосив Трамп.
Також він сказав, "але якщо ми зможемо мати хороші відносини з Росією і з Китаєм, і з усіма країнами - я це повністю підтримую. Це буде великим надбанням".
"Немає гарантій, але це буде позитивом, а не негативом", - зазначив президент США.
Мей заявила, що санкції проти Російської Федерації, запроваджені через її агресію в Україні, повинні зберігатися до повного виконання Мінських угод.
"Що стосується стурбованості Сполученого Королівства щодо санкцій проти Росії у зв'язку з Україною, ми були дуже чіткими - ми хочемо бачити повну реалізацію Мінської угоди. Ми вважаємо, що санкції повинні продовжуватися, поки ми не побачимо, що Мінська угода повністю виконана", - наголосила британський прем’єр.
У цьому зв'язку вона зауважила, що Британія продовжує висловлювати цю позицію в рамках Європейського Союзу.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня Трамп проведе телефонні переговори з лідерами Росії, Німеччини та Франції.