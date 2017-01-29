Міланський суд розгляне справу про сексуальні вечірки "друга Путіна" Берлусконі

Справу колишнього прем'єра Італії Сильвіо Берлусконі 5 квітня розгляне міланський суд.

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Як повідомляє Російська служба ВВС, в цьому випадку Берлусконі звинувачують у підкупі свідків у справі про сексуальні вечірки за участю неповнолітніх дівчат.

Згідно з матеріалами прокуратури, Берлусконі звинувачується в підкупі свідків попередніх процесів, в результаті якого він був повністю виправданий. Повідомляється, що за мовчання 22 осіб, які були присутні на його віллі під час вечірок, Берлусконі заплатив близько 10 млн євро.

"За даними слідства, половина цієї суми дісталася марокканській танцівниці Карім ель-Махруг на прізвисько Рубі, якій не було 18 років на момент імовірних інтимних відносин з політиком. Сам Берлусконі на суді заперечував сексуальний зв'язок з Рубі і іншими дівчатами", - зазначає видання.

Спочатку засідання переносили з 3 жовтня на 15 грудня минулого року у зв'язку з проблемами зі здоров'ям Берлусконі, а потім відкладений до весни.

Влітку 2013 року суд у Мілані засудив політика до семи років тюремного ув'язнення, визнавши його винним у схилянні до проституції неповнолітніх та використанні службового становища. Рік потому апеляційний суд повністю виправдав Берлусконі і скасував усі призначені покарання у зв'язку з недостатністю доказів і відсутністю складу злочину.

У листопаді 2015 року прокурори почали нове розслідування відносно політика і його адвокатів за підозрою у виплаті коштів за мовчання дівчат.

"Всі матеріали звинувачення були засновані на прослуховуванні розмов самого Берлусконі і людей з його оточення, а також імовірних повій", - повідомляє ВВС.

80-річний Берлусконі, яка є лідером партії "Вперед, Італія", також очікує рішення Європейського суду з прав людини щодо апеляції на заборону на участь у державній діяльності, введеної після вироку у справі про податкові махінації в компанії Mediaset.