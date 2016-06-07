Берлусконі госпіталізований через проблеми з серцем

Як повідомила офіційний представник, життю політика нічого не загрожує, передає Бі-бі-сі. Як повідомляє італійське видання Corriere Della Sera, напередодні 79-річний Берлусконі провів кілька годин в тій же лікарні. Імовірно, причиною нездужання могла стати перевтома через підготовку до муніципальних виборів, які пройшли в Італії минулої неділі.

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Берлусконі 4 рази займав посаду голови Ради міністрів Італії і вважається одним з найбагатших людей країни. Він очолює найбільшу праву партію країни "Вперед, Італія".

Сильвіо Берлусконі також є власником низки банків і засобів масової інформації, власником футбольного клубу Milan і контрольного пакета акцій компанії Fininvest.