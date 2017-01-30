Європарламент проголосує за "безвіз" для Грузії 2 лютого

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Брюсселі повідомила речник Європейського парламенту Марджорі ван дер Бруке.

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"Це те, на що грузини чекають вже деякий час. Парламент вважає, що зараз може погодитися з безвізовим режимом для громадян Грузії, тому що не так давно був ухвалений законодавчий акт, який забезпечив можливість призупинити безвізовий режим, якщо цього будуть вимагати умови. Це станеться у четвер", - деталізувала вона.

Після того, як рішення надати безвізовий режим буде проголосоване в Європарламенті, його ще має затвердити Рада Європейського Союзу.

Також очікується, що в найближчому майбутньому, після того, як набере чинності механізм тимчасового призупинення безовізового режиму, будуть розпочаті міжінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня єврокомісар з переговорів про розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що очікує рішення про надання Україні безвізового режиму за 2-3 місяці.