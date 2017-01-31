Обама підтримав акції протесту в США через імміграційний указ Трампа

Відповідну заяву в твіттері опублікував представник Обами Кевін Льюїс, передає Republic.

«Громадяни, які реалізують своє конституційне право збиратися, організовуватися і домагатися, щоб обрані чиновники чули голос, – це саме те, що ми очікуємо від них, коли американські цінності знаходяться під загрозою», – сказано в повідомленні.

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Льюїс додав, що Обама втішений рівнем участі американців в акціях проти цього указу.

Видання Politico відзначило, що ця заява стала першим після відходу Обами з поста президента США.

Як повідомляв УНІАН, після заборони Трампом в'їзду окремим категоріям мігрантів, на вулицях США не вщухають протести.