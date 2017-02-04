Латвія побудувала на кордоні з Росією захисну стіну довжиною 23 кілометри
20:49, 04 лютого 2017Світ
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На кордоні Латвії з Росією вже встановлено огороджувальну стіну довжиною 23 кілометри з метою запобігання спробам нелегальних іммігрантів проникнути в країну.
Латвія будує стіну на кордоні з РФ / Фото УНІАН
Про це повідомила прес-секретар Державної прикордонної охорони Латвії Євгенія Позняк, пише видання Delfi.lv.
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Роботи з будівництва огорожі розпочалися в 2015 році, і їх планується завершити до 2019 року. Наразі на кордоні обладнана прикордонна смуга довжиною 65 км.
У 2017 році на облаштування кордону виділено 6,3 млн євро, на які планується обладнати прикордонну смугу довжиною 150 км і побудувати 60 км стіни, повідомила Позняк.
Як повідомляв УНІАН, Естонія і Литва також планують побудувати огороджувальні стіни на кордоні з РФ.
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