Латвія побудувала на кордоні з Росією захисну стіну довжиною 23 кілометри

Про це повідомила прес-секретар Державної прикордонної охорони Латвії Євгенія Позняк, пише видання Delfi.lv.

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Роботи з будівництва огорожі розпочалися в 2015 році, і їх планується завершити до 2019 року. Наразі на кордоні обладнана прикордонна смуга довжиною 65 км.

У 2017 році на облаштування кордону виділено 6,3 млн євро, на які планується обладнати прикордонну смугу довжиною 150 км і побудувати 60 км стіни, повідомила Позняк.

Як повідомляв УНІАН, Естонія і Литва також планують побудувати огороджувальні стіни на кордоні з РФ.