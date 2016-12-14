Латвія зведе захисні споруди на кордоні з РФ

Латвія побудує захисні споруди у волості, яка межує із російською федерацією. Про це пише Delfi.

Видання зазначає, що Кабмін країни передав у власність Міноборони ділянку землі в Алуксненському краї у Педедзській волості, де планується побудувати укріплення для захисту східних кордонів Латвії.

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Площа ділянки становить 1,68 га. Втім, що саме держава збирається побудувати там, у міністерстві не коментують.

Нагадаємо, Норвегія прийняла рішення про будівництво стіни на кордоні з РФ. Норвезький уряд, за даними прес-служби міністерства, прийняло рішення про введення нових заходів безпеки на пропускному пункті Стурскуг на російсько-норвезькому кордоні. Йдеться про паркан заввишки близько 3,5 метрів і протяжністю 200 метрів. У відомстві пояснили, що це рішення прийнято, аби показати, наскільки Норвегія серйозно ставиться до дотримання домовленостей в рамках Шенгенської угоди.

Стіну на кордоні з Росією збирається зводити і Естонія. Гроші з бюджету країни на ці цілі виділено вже цього року. Також будівництво стіни на кордоні з Росією почала Латвія. Влада країни пояснила, що намагається впоратися з проблемою нелегальної міграції.