Прокремлівськи налаштована Ле Пен підтвердила намір вийти з НАТО
01:45, 05 лютого 2017Світ
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Лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен, яка братиме участь в президентських виборах у Франції в 2017 році, заявила, що пріоритетним завданням у разі перемоги буде вихід країни зі складу Північноатлантичного альянсу.
Марін Ле Пен / REUTERS
Про це Ле Пен, зокрема, вказала в своїй офіційній програмі змін у разі обрання президентом Франції, як повідомляє "Новое время".
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"Франція має покинути військове командування НАТО, щоб уникнути залучення у війни, які не відповідають інтересам країни", - заявила політик.
Нагадаємо, вдень 4 лютогоМарін Ле Пен оголосила про старт президентської кампанії.
Головний опонент кандидатки – проєвропейський центрист Еммануель Макрон також сьогодні проведе з’їзд у Ліоні, щоб оголосити свою передвиборчу платформу.
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