Прокремлівськи налаштована Ле Пен підтвердила намір вийти з НАТО

Про це Ле Пен, зокрема, вказала в своїй офіційній програмі змін у разі обрання президентом Франції, як повідомляє "Новое время".

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"Франція має покинути військове командування НАТО, щоб уникнути залучення у війни, які не відповідають інтересам країни", - заявила політик.

Нагадаємо, вдень 4 лютогоМарін Ле Пен оголосила про старт президентської кампанії.

Головний опонент кандидатки – проєвропейський центрист Еммануель Макрон також сьогодні проведе з’їзд у Ліоні, щоб оголосити свою передвиборчу платформу.