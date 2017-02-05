Юридичні баталії навколо антиміграційного указу Трампа: Мін'юст США оскаржив рішення суду

Про намір оскаржити це рішення міністерство заявило вже незабаром після його прийняття. У Білому домі також заявили, що вважають указ правомірним, доцільним і спрямованим на захист країни і її жителів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Рішення призупинити дію указу було прийнято судом 4 лютого. Суддя пояснив, що указ не буде мати сили до тих пір, поки не буде розглянуто позов про його скасування, поданий до суду прокуратурою штату Вашингтон.

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Відразу після цього американські візові органи почали відновлювати візи, відкликані за нового указу.

Всього з моменту видання указу були анульовані близько 100 тисяч вже виданих американських віз. У той же час влада США відзначають, що всі мігранти з постійною посвідкою на проживання безперешкодно потрапляють в США.

Указ про припинення прийому біженців та видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами, був підписаний президентом США Дональдом Трампом 28 січня.

Указом для громадян Судану, Ємену, Лівії, Сомалі, Іраку, Ірану і Сирії введено 90-денний заборона на в'їзд у Сполучені Штати. Також припинено на невизначений строк прийом сирійських біженців. Програма прийому біженців з інших країн заморожена на 120 днів.