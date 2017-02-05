У США почали виконувати рішення суду щодо призупинення дії міграційного указу Трампа

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зовнішньополітичне відомство сьогодні відновило дію близько 60 тисяч раніше анульованих віз, які були видані громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням.

Якщо візи дійсні, громадяни семи країн, які підпали під указ Трампа, знову можуть в'їжджати на територію США, заявив представник Держдепартаменту. Міністерство національної безпеки заявило, що громадян цих країн знову будуть пускати у Сполучені Штати.

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Разом з тим очікується, що вже у той самий день американський президент подасть апеляцію на рішення суду. На своїй сторінці у Twitter Трамп назвав його "безглуздим" і пообіцяв його скасувати.

Федеральний суд у Сіетлі (штат Вашингтон) ухвалив постанову, яка передбачає тимчасову заборону в масштабах всієї країни на виконання президентського указу, який посилював імміграційний режим і забороняв в'їзд у США протягом найближчих 90 днів для громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. Суд постановив зняти обмеження негайно.

Як повідомляв УНІАН,Трамп 27 січня підписав розпорядження, згідно з яким на невизначений термін припиняється прийом біженців із Сирії. Всі решта програм з прийому біженців припинені на 120 днів. Також указ забороняє в'їзд ц США всім громадянам семи мусульманських країн на 90 днів.

Після підписання указу в США пройшли багатотисячні акції протесту проти рішення Трампа.