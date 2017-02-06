Трамп відповів журналісту, який назвав Путіна вбивцею

Глава американської держави заявив, що в США також "багато вбивць", передає 112 Україна.

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"Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся жити з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ", – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу о'Рейлі.

Ведучий заявив, що "Путін – вбивця", на що Трамп відповів: "Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?".

Нагадаємо, 27 січня 2016 року сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн перед анонсованою телефонною розмовою президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Трампа пам'ятати, що Путін «вбивця і бандит», і він хоче бути ворогом для США.