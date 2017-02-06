Масштабний поліцейський рейд у Туреччині: за тиждень затримано понад 1800 осіб

17:09, 06 лютого 2017
Світ
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Турецькі силовики протягом одного тижня затримали 1829 підозрюваних, серед яких 820 імовірних членів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Співробітник турецької поліції, ілюстрація / REUTERS

Решту затриманих підозрюють у підтримці забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК), руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і ліворадикальних угруповань, передає DW із посиланням на МВС Туреччини.

Більшість імовірних членів ІД - близько 750 осіб - були взяті під варту в ході масштабної антитерористичної операції 5 лютого. Поліцейські рейди проведено у 29 із 81 провінції країни, під час них вилучено зброю, боєприпаси та документи, повідомило сьогодні турецьке відомство.

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Як пише агентство Anadolu із посиланням на джерела в правоохоронних органах, силовикам стало відомо, що ІД планувала безпрецедентну атаку на території Туреччини. Подробиці не повідомляються.

16 січня турецька поліція заарештувала головного підозрюваного в нападі на стамбульський клуб Reіna в новорічну ніч, вихідця з Узбекистану Абдулгадіра Машаріпова. Внаслідок цього теракту 39 осіб загинули та 65 були поранені. Відповідальність за злочин взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

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Теги: #Туреччина