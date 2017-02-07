Путін оголосив раптову перевірку боєготовності повітряно-космічних сил Росії

10:17, 07 лютого 2017
Світ
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Президент РФ Володимир Путін у рамках перевірки привів у найвищий ступінь бойової готовності повітряно-космічні сили.

Володимир Путін / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це оголосив міністр оборони країни Сергій Шойгу.

«Сьогодні відповідно до рішення верховного головнокомандувача збройних сил для оцінки готовності органів військового управління і військ для виконання навчально-бойових завдань почато несподівану перевірку повітряно-космічних сил», - сказав Шойгу.

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За його словами, з 9.00 органи військового управління, з'єднання і військові частини почали виконання заходів щодо приведення у найвищий ступінь бойової готовності.

«Під час перевірки особливу увагу необхідно приділити стану бойового чергування, розгортанню систем протиповітряної оборони на воєнний час і готовності авіаційних угруповань до відбиття агресії. З усіма перевіреними військовими частинами, підрозділами провести тактичні навчання і контрольні заняття», - додав Шойгу.

Він наказав у ході всіх заходів забезпечити суворе дотримання вимог безпеки, збереження зброї та боєприпасів, виключити випадки заподіяння шкоди державній власності, не допустити негативного впливу на природне середовище.

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Теги: #Росія#ПКС#боєготовність