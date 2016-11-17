Міноборони РФ підняло за тривогою армію біля кордонів з Україною

Про це УНІАН повідомили в Міноборони РФ.

"За задумом тренування сплановано проведення операції угрупованням військ (сил) на одному зі стратегічних напрямків із використанням широкого спектру засобів ураження умовного противника. Штабам доведеться продемонструвати вміння оперативно оцінювати складну обстановку, виробляти правильні рішення та забезпечувати безперервне та стійке управління військами в умовах мінливої обстановки", - йдеться в повідомленні.

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Російські військові відпрацюють обмін інформацією з автоматизованою системою управління. Також будуть уточнені алгоритми дій керівного складу при підготовці операцій бойових дій і керівництві військами під час їх ведення.

Стверджується, що захід є плановим і проводиться відповідно до програми підготовки військ Західного військового округу на 2016 рік.