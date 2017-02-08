Трамп назвав Туреччину стратегічним партнером і союзником по НАТО
03:21, 08 лютого 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп назвав Туреччину стратегічним партнером і союзником по НАТО.
Президент США Дональд Трамп / REUTERS
Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом, яка відбулася 7 лютого, передає Reuters із посиланням на Білий дім.
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Лідер США також говорив про прихильність обох країн боротьбі з тероризмом в усіх його формах.
Трамп також привітав внесок Туреччини у боротьбу з терористичною організацією ІДІЛ. Лідери держав обговорили "спільні зобов'язання у боротьбі з тероризмом у всіх його проявах".
Раніше УНІАН повідомляв що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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