Трамп назвав Туреччину стратегічним партнером і союзником по НАТО

Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом, яка відбулася 7 лютого, передає Reuters із посиланням на Білий дім.

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Лідер США також говорив про прихильність обох країн боротьбі з тероризмом в усіх його формах.

Трамп також привітав внесок Туреччини у боротьбу з терористичною організацією ІДІЛ. Лідери держав обговорили "спільні зобов'язання у боротьбі з тероризмом у всіх його проявах".

Раніше УНІАН повідомляв що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.