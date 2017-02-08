Трамп і Ердоган провели телефонну розмову - ЗМІ
02:27, 08 лютого 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Реджеп Тайіп Ердоган / REUTERS
Про це повідомляє видання Daily Sabah з посиланням на турецькі джерела.
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За їх словами, перша телефонна розмова з Ердоганом, яку Трамп провів після вступу на посаду президента США, була «позитивною».
Подробиці розмови не повідомляються, відзначає видання.
Нагадаємо, в ніч на неділю, 5 лютого відбулася телефонна розмова між президентами США Дональдом Трампом і України Петром Порошенком.
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