Трамп і Ердоган провели телефонну розмову - ЗМІ

Про це повідомляє видання Daily Sabah з посиланням на турецькі джерела.

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За їх словами, перша телефонна розмова з Ердоганом, яку Трамп провів після вступу на посаду президента США, була «позитивною».

Подробиці розмови не повідомляються, відзначає видання.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 5 лютого відбулася телефонна розмова між президентами США Дональдом Трампом і України Петром Порошенком.