На заводі акумуляторів Samsung у Китаї сталася пожежа - ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на китайські ЗМІ.

Повідомляється, що це підприємство постачало комплектуючі для смартфонів Galaxy Note 7, виробництво яких припинилося після численних вибухів батарей.

У китайській соціальній мережі Weibo з'явилися фотографії, на яких видно, як над будівлею фабрики піднімаються клуби чорного диму.

Представник заводу Шин Юн Ду заявив, що пожежа спалахнула в сховищі відходів, де зберігалися в тому числі браковані батареї, однак вона не вплинула на виробничий процес.

Читайте такожУ США заборонили проносити на борт літаків смартфони Samsung Galaxy Note 7

При цьому представники міської пожежної служби повідомляють, що сталося загоряння батарей в одному з виробничих цехів.

За інформацією агентства "Сіна", Samsung SDI постачала близько 65% акумуляторів для смартфонів Samsung Galaxy Note 7.

У лютому компанія Samsung SDI повідомила, що інвестувала близько 129 млн доларів на забезпечення безпеки батарей і що незабаром вони можуть з'явитися в нових моделях смартфонів Samsung.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в Сеулі корпорація Samsung Electronics на прес-конференції підвела підсумки розслідування причин загоряння смартфонів Galaxy Note 7.

Компанія дослідила понад 200 тис. смартфонів і 30 тис. акумуляторів і прийшла до висновку, що причиною інцидентів стали недоліки проектування акумуляторів і технологічного процесу складання пристрою.

Як відомо, американська Комісія з безпеки споживчих товарів повідомляла про майже 100 випадках перегріву батареї Galaxy Note 7. Одне з пристроїв зайнялося на борту літака Південно-західних авіаліній. Інше запалало під час зарядки у салоні «Джипа» сім'ї із Санкт-Петербурга, Флорида, в результаті чого автомобіль згорів.