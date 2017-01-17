Винайдена літієво-іонна батарея з вбудованим "вогнегасником"

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Тріфенілфосфат, що уповільнює і зупиняє горіння, знаходиться всередині спеціальної капсули, а сама капсула - в електроліті (акумуляторній кислоті). Оболонка капсули плавиться, коли температура досягає 150 градусів Цельсія, і вивільняє тріфенілфосфат.

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Під час тестів загоряння було погашено за 0,4 секунди.

Літієво-іонні батареї використовуються у багатьох пристроях і відомі тим, що легко спалахують.

Результати досліджень, проведених командою Стенфордського університету, були опубліковані в журналі Science Advances.

Попередні спроби вбудувати тріфенілфосфат в батарею були невдалими, він негативно впливав на робочі властивості батареї.

Літієво-іонні батареї особливо схильні до займання. Причиною може бути або занадто швидка зарядка батареї або крихітна помилка в збірці батареї.

У лютому 2016 року Національна рада з безпеки на транспорті США випустила попередження про перевезення таких батарей в літаках, так як вони можуть стати "джерелом загоряння".

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Компанія Samsung, чиї моделі телефону Galaxy Note 7 були особливо схильні до займання, поки ще не опублікувала свій звіт про причини загоряння. Звіти, проведені сторонніми компаніями, говорять про те, що причиною загоряння була саме батарея.

Ян Фогг, старший аналітик компанії IHS, вважає, що технології виробництва батарей розвиваються повільніше, ніж телефонні технології.

"Це одна з причин, по якій і телефонні та інші технології не можуть розвиватися швидше. Виробникам доводиться балансувати між запитами покупців, які хочуть мати і потужні батареї, і кращу графіку, і великий дисплей одночасно. Існує великий ризик при виробництві батарей з великим зарядом, так як в будь-якому пристрої така батарея може не спрацювати".