Фукуяма прогнозує розпад республіканської коаліції в США через Трампа

Автор теорії "кінця історії", відомий філософ і аналітик зі Стенфордського університету (США) Френсіс Фукуяма вважає, що впливові республіканці навряд чи погодяться на імпічмент президента США Дональда Трампа, незважаючи на ті масштабні протести, які він провокує. Про це філософ розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

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"Дуже показово, що президентству Трампа всього два тижні (на момент інтерв'ю – ред.), а ми вже отримали величезні демонстрації проти нього у Вашингтоні. Вони відбуваються щодня. У лівій частині політичного спектру ми спостерігаємо неймовірну мобілізацію людей проти Трампа. З боку республіканців все набагато складніше, тому що багато з них не згодні з деякими моментами порядку денного Трампа, але тим не менш сподіваються, що запущений Трампом імпульс дозволить їм реалізувати вигідну для них політику. Мені здається, в наступні кілька місяців республіканська коаліція почне розпадатися, адже частина представників партії побачать, що Трамп протистоїть і їхнім інтересам також", - розповів Фукуяма.

Він вважає, що Трамп унікальний, оскільки не має жодної симпатії до ідеї захисту Америкою демократії і прав людини. При цьому новий президент США "хоче отримати максимум для США в короткостроковій перспективі, однак з точки зору зовнішньої політики це катастрофа".

Важливо, що в системі американської політики є багато противаг, які стримують діяльність Трампа.

"Думаю, треба трохи почекати, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація. Деякі члени адміністрації Трампа — зовсім не радикали. Це держсекретар Рекс Тіллерсон, міністр оборони Джеймс Маттіс, посол при ООН Ніккі Хейлі. Всі вони підтримують НАТО, засуджують російську агресію, тому мені здається, що у відносинах між Трампом і цими людьми буде багато напруги", - зазначив філософ.

Фукуяма вважає імпічмент Трампу, про який багато говорять останнім часом, можливим, але малоймовірним.

"Для імпічменту потрібно сприяння великих республіканців, а я не думаю, що вони погодяться. Потрібно, щоб відбувся якийсь великий скандал", - підсумував професор.

Повну версію інтерв'ю з Френсісом Фукуямою читайте у свіжому номері журналу "Новое время".