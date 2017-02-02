Журналіст розповів, що потрібно американцям для імпічменту Трампа

Ситуація навколо Дональда Трампа небезпечна, але для запуску процедури імпічменту президента США необхідно виконання кількох умов. Про це пише в новому випуску журналу "Новое время" пише Іван Яковина.

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Для початку, пояснює журналіст, потрібен хоч якийсь формальний привід. Втім, у США мало хто сумнівається, що егоцентричний і недосвідчений Трамп рано чи пізно "підставиться".

Другою умовою є суспільний консенсус з питання імпічменту.

"Тут для опонентів президента все теж виглядає непогано: вже зараз більше третини виборців підтримують ідею видворення Трампа з Білого дому, а його рейтинг не перевищує 36 %. Ще кілька тижнів такої ж політики, як зараз, — і показники популярності Трампа впруться у плінтус. Звалити непопулярного президента вийде набагато простіше", - йдеться у статті.

Також єдиним фронтом проти Трампа повинні виступити основні ЗМІ та політична еліта. "Майже вся преса, як зазначив Беннон (головний радник Трампа - УНІАН), і так перебуває в опозиції до Трампа; демократи його на дух не переносять, а республіканці мріють про президента Пенса. Шанси домовитися про імпічмент є і на цьому фланзі. Ключову роль у видворенні Трампа з Білого дому могли б зіграти співробітники спецслужб, зокрема ЦРУ, у яких з самого початку не склалися стосунки з новим президентом. Саме вони могли б надати його супротивникам якусь компрометуючу інформацію щодо його зв'язків з іноземцями або якихось правопорушення", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, в кінці січня низка громадських організацій ініціювала збір підписів під петицією за імпічмент Трампа.

Повну версію статті читайте у свіжому номері журналу "Новое время страны".