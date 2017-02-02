Журналіст розповів, що потрібно американцям для імпічменту Трампа
Для усунення чинного президента США необхідні кілька умов.
Ситуація навколо Дональда Трампа небезпечна, але для запуску процедури імпічменту президента США необхідно виконання кількох умов. Про це пише в новому випуску журналу "Новое время" пише Іван Яковина.
Читайте такожТрамп обірвав телефонну розмову з прем'єром Австралії через "дурну" угоду щодо біженців
Для початку, пояснює журналіст, потрібен хоч якийсь формальний привід. Втім, у США мало хто сумнівається, що егоцентричний і недосвідчений Трамп рано чи пізно "підставиться".
Другою умовою є суспільний консенсус з питання імпічменту.
"Тут для опонентів президента все теж виглядає непогано: вже зараз більше третини виборців підтримують ідею видворення Трампа з Білого дому, а його рейтинг не перевищує 36 %. Ще кілька тижнів такої ж політики, як зараз, — і показники популярності Трампа впруться у плінтус. Звалити непопулярного президента вийде набагато простіше", - йдеться у статті.
Також єдиним фронтом проти Трампа повинні виступити основні ЗМІ та політична еліта. "Майже вся преса, як зазначив Беннон (головний радник Трампа - УНІАН), і так перебуває в опозиції до Трампа; демократи його на дух не переносять, а республіканці мріють про президента Пенса. Шанси домовитися про імпічмент є і на цьому фланзі. Ключову роль у видворенні Трампа з Білого дому могли б зіграти співробітники спецслужб, зокрема ЦРУ, у яких з самого початку не склалися стосунки з новим президентом. Саме вони могли б надати його супротивникам якусь компрометуючу інформацію щодо його зв'язків з іноземцями або якихось правопорушення", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, в кінці січня низка громадських організацій ініціювала збір підписів під петицією за імпічмент Трампа.
Повну версію статті читайте у свіжому номері журналу "Новое время страны".