Reuters дізнався нові подробиці телефонної розмови Трампа і Путіна

Про це розповіли джерела в адміністрації президента США і колишній американський чиновник, знайомий з вмістом телефонної розмови, пише Reuters.

Так, за даними джерел, коли Путін підняв питання про можливе продовження договору від 2010 року, відомого як СНО-ІІІ, Трамп зробив паузу і запитав у своїх помічників, що це взагалі за договір.

Після отриманих пояснень Трамп заявив, що договір був однією з невдалих угод, укладених адміністрацією Барака Обами. Як зазначається, Трамп також говорив про власну популярність.

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Згідно з повідомленням, Білий дім відмовився від коментарів, пославшись на вже оприлюднену інформацію щодо підсумків телефонної розмови. Від Кремля отримати коментар так само не вдалось.

Як відомо, у ході передвиборних дебатів у 2016 році Трамп заявляв, що Росія "перехитрила" США з договором. Трамп називав неправильним той факт, що договір дозволяв Росії виробляти ядерні боєголовки, а США — ні.

Як повідомляв УНІАН, Трамп поговорив по телефону з Путіним 28 січня, розмова тривала 40 хвилин.

СНО-ІІІ - двосторонній договір між Росією та США щодо взаємного скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Договір був підписаний тодішніми президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року.

Договором передбачено скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.