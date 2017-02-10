Путін підтримав ідею провести зустріч із Трампом у Словенії

18:00, 10 лютого 2017
Світ
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Він додав, що проведення переговорів залежить від Вашингтона.

Дональд Трамп і Володимир Путін / The New York Review of Books

Російський лідер Володимир Путін подякував Словенії за готовність прийняти його першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Associated Press.

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Виступаючи в Кремлі після переговорів зі своїм словенським колегою Путін заявив, що Росія вітає заяви Трампа про необхідність відновлення натягнутих російсько-американських відносин.

Путін додав, що Кремль чекає, коли адміністрація Трампа буде готова до діалогу. Він заявив, що Москва і Вашингтон могли б спільно боротися з терористичною загрозою терору і іншими глобальними проблемами.

Зазначимо, МЗС Словенії в січні 2017 року пропонувало організувати зустріч президентів США і Росії.

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Теги: #Трамп#Словенія