Сеул: КНДР запустила балістичну ракету

02:14, 12 лютого 2017
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КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря.

Фотоілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в заяві Комітету начальників штабів Збройних сил Республіки Корея повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Ренхап.

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"Військові визначають, чи була це балістична ракета середньої дальності" Мусудан ", - наводить агентство слова джерела в південнокорейських збройних силах. Відзначається, що ракети цього типу мають дальність до 3 тис. км.

Згідно з повідомленням, запуск був проведений близько 07:55 за місцевим часом (00:55 за Києвом) з полігону в провінції Пхенан-Пукто. Тип ракети і траєкторія її польоту уточнюються.

Варто відзначити, що японське агентство Kyodo з посиланням на урядове джерело повідомило, що уряд Японії підтвердив факт запуску КНДР балістичної ракети.

Міністерство оборони Японії в даний час займається збором всієї пов'язаної з запуском інформації.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга в терміновому порядку прибув до канцелярії прем'єр-міністра Сіндзо Абе, який зараз перебуває з офіційним візитом в США. "Ми отримали звіт, зараз будемо його аналізувати", - підкреслив він.

Нагадаємо, 9 вересня 2016 року КНДР провела найбільші в своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3. Рада Безпеки ООН оголосила про введення нових санкцій проти Північної Кореї після проведеного нею випробування нової ядерної зброї.

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Теги: #ракета#КНДР