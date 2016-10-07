КНДР може провести ядерні випробування найближчими днями: на полігоні зафіксовано активність (знімки)

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на моніторингову групу США, яка опублікувала супутникові знімки.

Видання зазначає, що на полігоні була помічена активність усіх трьох тунельних комплексів, там також зафіксовані важкі транспортні засоби та багато персоналу.

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"Однією з можливих причин цієї активності є збір даних про випробування на 9 вересня, хоча інші цілі не відкидаються, наприклад, герметизація порталу або підготовка до нового тестування", - повідомляє Reuters.

Припускається, що ймовірною датою нового тестування може бути 10 жовтня: саме у цей день святкуватимуть 10-річчя заснування Партії робітників КНДР.

Нагадаємо, ядерне випробування в КНДР викликало землетрус магнітудою 5,3.