"Ярмарок марнославства": у Венеції розпочався традиційний карнавал (фоторепортаж)

У цьому році тема карнавалу, художнім керівником якого виступив постановник шоу Марко Маккапані, заявлена як "Креатив. Ярмарок марнославства", передає ТАСС.

Такий вибір не випадковий - Маккапані багато років працював у світі моди, організовуючи покази таких модних будинків, як "Міссоні", "Валентино", "Версаче", "Армані". Зрозуміло, модну нотку він приніс і в програму карнавалу, в якому заплановано понад 100 подій.

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За вже сформованою традицією карнавал починається на венеціанських каналах, де в неділю пройдуть водні світлові шоу на човнах і гондолах. У рамках карнавалу в цьому році відбудеться ще один захід - святкування Дня святого Валентина 14 лютого. В цьому році закоханих запрошують на один з острів лагуни - Лідо.

Нарешті, на 18 лютого запланований Марій, що нагадує про те, як у Середньовіччі пірати-сарацини викрали 12 найкрасивіших дівчат Венеціанської республіки, які були звільнені воїнами її володаря - дожа. Переможникам цієї ходи надається можливість виступити в ролі Янгела, який щорічно сповіщає про початок карнавалу, спускаючись з майже 100-метрової дзвіниці на площі Святого Марка. Донині це видовище збирає рекордну кількість глядачів.

Аж до 28 лютого, "жирного вівторка", останнього дня перед католицьким постом, Венеція буде зануренау вуличні спектаклі, концерти, вистави. Спеціальну програму по традиції готує прославлений венеціанський театр "Ла Феніче".

Влада міста прийняла спеціальний антитерористичний план дій.