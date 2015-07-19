На Співочому полі в Києві стартує літнє шоу - Перший Фестиваль Вуличних Мистецтв "Київські Вогні"

Фестиваль гарантує незабутні враження та захоплюючі видовища, активними учасниками якого стануть всі гості Співочого поля - артисти і глядачі, дорослі та діти.

У програмі: феєричне шоу за участю відомих ді-джеїв, маштабне святкова хода, кращі вуличні перформанси, ходулісти, міми, фокусники, головні убори з живих квітів, «Карнавал капелюхів» і «Кошики краси», флешмоб із створенням найбільшого полотна в Україні «Картина 1000 рук», благодійна акція-виставка кошенят «Подаруй серце другу», танцювальні та лицарські турніри, вогняні театри, містика і мистецтво, спортивні та творчі майстер-класи, конкурси за участю користувачів соцмереж та приз глядацьких симпатій.

В рамках Фестивалю Вуличних Мистецтв «Київські Вогні» пройде Карнавал головних уборів і конкурс, де будуть оцінюватися гості в найоригінальніших капелюхах і аксесуарах.

Вперше на Співочому полі відбудеться акція, під час якої провідні дизайнери, спільно з гостями заходу, за кілька хвилин будуть створювати незабутні образи за допомогою шарфика, шалі, бандани, шпильок, кепі, брошок. Усім бажаючим буде надана можливість унікального обміну цими аксесуарами за допомогою «Кошика краси». Найініціативніші зможуть взяти участь у конкурсі хенд-мейд головних уборів, стати справжніми зірками в соцмережах і отримати заохочення.

Спеціально до відкриття Першого фестивалю вуличного мистецтва «Київські Вогні» та «Карнавалу капелюхів» фахівці Зеленбуду виготовили капелюх з екзотичних видів живих квітів, який буде вручений особливому гостю заходу.

Всіх прихильників спорту і танців Фестиваль здивує можливістю швидкого отримання навичок : брейк-дансу, хіп-хопу, паркур-фрірана, БМХ (трюкового катання на велосипеді) і ходіння на ходулях, мистецтву самооборони Крав-мага і стрільби з лука, ролерспорту і скейтингу - експрес- майстер-класи будуть вести визнані майстри та фахівці.

Під час Фестивалю кожен відвідувач зможе стати учасником благодійної акції «Подаруй серце другу», зокрема, не тільки помилуватися міні-виставкою незвичайних кошенят, а й надати їм реальну допомогу або навіть взяти вихованця із собою.

В рамках акції «Подаруй серце другу» пройде флеш-моб «Картина 1000 рук». Всі гості матимуть можливість залишити відбиток своєї долоні за допомогою кольорової фарби на найбільшому в Україні полотні. Акція має на меті продемонструвати , як важливо об'єднання людей заради доброї справи. По закінченню флеш-мобу «Картина 1000 рук» буде виставлена ​​на благодійний аукціон, а всі кошти будуть передані фонду допомоги безпритульним тваринам.

Фестиваль пройде в один з найбільш сприятливіших днів за місячним календарем. За легендами, зростаючий місяць додатково активізує на Печерських пагорбах, де розташоване Співоче поле, джерела здійснення бажань. Як вважали наші предки, все задумане в такі дні обов'язково здійсниться, потрібно тільки прийти на Співоче поле, кинути монетку в «Криниця бажань» або покласти записку в «Дупло бажань».

На фуд-корті фестивалю можна буде скуштувати десятки видів морозива та солодощів, оригінальні літні салати та закуски, запашну каву та концептуальні коктейлі.



Кульмінацією фестивалю стане театралізоване шоу вогняних легенд – майстерність з приборкування небезпечної стихії продемонструють Fire Spirit, арт-проект Абхай, шоу-проект Sun Script, театр вогню Agniy та інші провідні артисти оригінального жанру.

Завершиться шоу-фестиваль святковим феєрверком з тисячі небесних ліхтариків.

Адреса проведення Фестевалю: м.Київ, вул. Лаврська , 41.

Акценти заходу:

Об 11.00 Перший Фестиваль Вуличних Мистецтв «Київські Вогні» розпочне свою роботу на Співочому полі і зустріне гостей шоу-програмами, майстер-класами, розважальними конкурсами, виставками, акціями, активним відпочинком, оригінальним фут-кортом і сюрпризами.

О 17.00 стартує вечірня програма Фестивалю, в рамках якої до гостей Співочого поля приєднається Карнавальна хода, що стартує від ст. метро Арсенальна.

О 22.30 почнеться нічний гала-шоу Фестивалю та відбудеться святковий феєрверк.

Вхід на фестиваль - по квитках, пільгова вартість квитків - дітям до 7 років, пенсіонерам, інвалідам, учасникам війни та учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.



Детальна інформація та програма на офіційному сайті Співочого поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

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