Унаслідок стрілянини у Флориді постраждали 37 осіб

Про це йдеться в Twitter шерифа поліції округу Броуард штату Флорида.

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This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 січня 2017 р.

"П'ять осіб мертві. Вісім постраждали спочатку. Ще 37 постраждали після інциденту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Канал NBC повідомляє, що підозрюваний затриманий. SkyNews пише, що стрілець мертвий.