Унаслідок стрілянини у Флориді постраждали 37 осіб

11:12, 07 січня 2017
Світ
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Влада повідомила, що після стрілянини у Флориді в п'ятницю постраждали 37 осіб.

Фото NBC News

Про це йдеться в Twitter шерифа поліції округу Броуард штату Флорида.

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"П'ять осіб мертві. Вісім постраждали спочатку. Ще 37 постраждали після інциденту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Канал NBC повідомляє, що підозрюваний затриманий. SkyNews пише, що стрілець мертвий.

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Теги: #стрілянина#Флорида