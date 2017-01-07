Унаслідок стрілянини у Флориді постраждали 37 осіб
11:12, 07 січня 2017Світ
385 0
Влада повідомила, що після стрілянини у Флориді в п'ятницю постраждали 37 осіб.
Вісім осіб постраждали спочатку / NBC News
Про це йдеться в Twitter шерифа поліції округу Броуард штату Флорида.
Читайте такожНападник з аеропорту Флориди провіз зброю в багажі, його затримали – ЗМІ
This is a fluid situation.— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 січня 2017 р.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.
"П'ять осіб мертві. Вісім постраждали спочатку. Ще 37 постраждали після інциденту", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Канал NBC повідомляє, що підозрюваний затриманий. SkyNews пише, що стрілець мертвий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Стрілянина в аеропорту Флориди