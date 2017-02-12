Причиною евакуації людей з аеропорту Гамбурга став перцевий газ

Газ поширився в будівлі аеропорту за допомогою вентиляційної системи. На місце прибули рятувальники. Десятки людей поскаржилися на подразнення очей, нудоту та кашель, повідомляє DW.

68 осіб обстежили. Дев'ятьох із них доправили до лікарні. Сотням пасажирів довелося провести кілька годин на свіжому повітрі, поки роботу аеропорту не відновили. Транспортне сполучення з аеропортом теж тимчасово заблокували.

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Через припинення роботи аеропорту виникли затримки з 13-ма рейсами, зокрема з рейсом президента Уругваю Табаре Рамона Васкеса Росаса. Йому довелося чекати в салоні літака на відновлення роботи аеропорту.