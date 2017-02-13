У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

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У повідомленні зазначено, що лідер КНДР Кім Чен Ин керував випробування балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку.

Також сказано, що ракета була випущена під великим кутом з урахуванням безпеки сусідніх країн.

Як повідомляв УНІАН, КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря.