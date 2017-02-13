У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети
01:41, 13 лютого 2017Світ
289 0
Північна Корея заявила про успішне випробування балістичної ракети нового типу в неділю.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Північнокорейське інформаційне агентство KCNA.
Читайте такожПровокація, але не сюрприз: в Японії та США прокоментували запуск балістичної ракети КНДР
У повідомленні зазначено, що лідер КНДР Кім Чен Ин керував випробування балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку.
Також сказано, що ракета була випущена під великим кутом з урахуванням безпеки сусідніх країн.
Як повідомляв УНІАН, КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Запуск балістичної ракети КНДР