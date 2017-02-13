У Кремлі анонсували зустріч Трампа із Путіним у липні

У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін зустрінуться на саміті G20 у липні в Німеччині, а щодо інших зустрічей «конкретики немає».

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Щодо можливої зустрічі Путіна і Трампа поки що ніякої конкретики немає, поки що немає якихось розроблених термінів. Ми виходимо з того, що в липні цього року є «Двадцятка» в Німеччині, де так чи інакше президенти зустрінуться», - сказав Пєсков.

За його словами, раніше йшлося про більш ранню зустріч, але конкретики немає. При цьому Пєсков заявив, що жодних розмов про скасування санкцій між чиновниками США та РФ не було.

Як повідомляв УНІАН раніше, виступаючи в Кремлі після переговорів зі своїм словенським колегою Володимир Путін заявив, що Росія вітає заяви Трампа про необхідність відновлення натягнутих російсько-американських відносин.

Путін додав, що Кремль чекає, коли адміністрація Трампа буде готова до діалогу. Він заявив, що Москва і Вашингтон могли б спільно боротися з терористичною загрозою терору і іншими глобальними проблемами.