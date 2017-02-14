Спірні Курили: Японія направила протест Росії через присвоєння імен п'яти островам

Про це заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга, передає ТАСС.

"Це неприйнятно й суперечить позиції Японії. 13 лютого ми направили протест РФ дипломатичними каналами", - сказав він.

Читайте такожРосія і Японія домовилися про "спільну господарську діяльність" на спірних Курильських островах

На його думку, це "не повинно вплинути на хід переговорів з Москвою щодо мирного договору. Суга також висловив думку, що "саме наявність таких проблем (як перейменування островів - Ред.) наголошує на важливості вирішення територіального питання".

Розпорядження про присвоєння імен п'яти безіменним островам Курильської гряди підписав раніше голова уряду РФ Дмитро Медведєв.

Довідка УНІАН. Курильські острови, які в Японії називають Північною територією, були окуповані армією СРСР ще в часи Другої світової війни. Фактично Кремль і Токіо так і не підписали мирну угоду ще з тих часів. Тому японська сторона роками намагається домогтися підписання миру та обговорення з Москвою повернення цих територій.