У Конгресі США зацікавились контактами екс-радника Трампа із Росією

Як повідомляє Reuters з посиланням на CNN, голова комітету розвідки Девін Нуньєс заявив журналістам, що він хоче вивчити витоки інформації щодо Флінна і його грудневі контакти з російським послом в Сполучених Штатах до вступу Трампа на посаду президента.

Як повідомляв УНІАН, радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується в листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

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Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією після повідомлень, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій щодо Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на пост президента.