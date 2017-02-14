CNN: Радник Трампа із нацбезпеки, якого запідозрили у контактах із Кремлем, пішов з посади (лист)

Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов із посади. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела.

Як зазначається у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв’язки із Росією.

"Я ненавмисно надав обраному віце-президенту та іншим неповну інформацію про мої контакти з послом Росії. Я щиро вибачився перед президентом і віце-президентом, і вони прийняли мої вибачення", — йдеться в листі Флінна.

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Джерела телеканалу повідомляють, що претендентами на посаду радника президента США з нацбезпеки є колишній директор ЦРУ Девід Петреус і віце-адмірал Роберт Гарвард.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією.

Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій щодо Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Відомо, що Майкл Флінн говорив по телефону з Сергієм Кисляком в грудні.