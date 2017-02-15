Влада Каліфорнії дозволила повернутися додому евакуйованим через загрозу прориву греблі

Про це на прес-конференції заявив шериф Кору Хонеа, як повідомляє агентство Reuters.

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Шериф сказав, що місцеві підприємства можуть відновити свою роботу. Наказ про евакуацію було змінено на попередження про евакуацію. Відповідно до попередження, люди можуть повернутися в їх будинку, але при цьому повинні бути готові до евакуації в разі необхідності.

Також він розповів, що фахівці злили достатню кількість води з греблі Оровілля. Відзначається, що в результаті накопичення води були пошкоджені основний і резервний дренажні канали греблі.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого у США була оголошена термінова евакуація. Тоді 130 тисяч людей могли покинути домівки через загрозу прориву найвищої у країні греблі.