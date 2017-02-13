У США оголошена термінова евакуація: 130 тисяч людей можуть покинути домівки через загрозу прориву найвищої у країні греблі (фото, відео)

В американському штаті Каліфорнія через загрозу прориву найвищої у країні греблі Oroville 130 тисяч мешканців прилеглих населених пунктів покидають свої домівки. Про це повідомляє The Associated Press.

Втім, у зв’язку із масовою евакуацією, люди просто застрягли у заторах, намагаючись терміново покинути небезпечні райони.

Каліфорнійські чиновники повідомляють, що ордери на евакуацію виписані для мешканців міст Оровілл, Грідлі, Мерісвіль, Юба Сіті, Олівхартс, Уітленд, Лівак та Плумалейк.

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Трафік на автошляхах навколо греблі заблокований: налякані люди намагаються самостійно виїхати.

Нагадаємо, в Каліфорнії оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшої у США греблі ГЕС.

Евакуація спочатку була оголошена лише в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч осіб. Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії. Влада планує сьогодні, 13 лютого, оцінювати збитки.