У США оголошена термінова евакуація: 130 тисяч людей можуть покинути домівки через загрозу прориву найвищої у країні греблі (фото, відео)

В американському штаті Каліфорнія через загрозу прориву найвищої у країні греблі Oroville 130 тисяч мешканців прилеглих населених пунктів покидають свої домівки. Про це повідомляє The Associated Press.

Втім, у зв’язку із масовою евакуацією, люди просто застрягли у заторах, намагаючись терміново покинути небезпечні райони.

Каліфорнійські чиновники повідомляють, що ордери на евакуацію виписані для мешканців міст Оровілл, Грідлі, Мерісвіль, Юба Сіті, Олівхартс, Уітленд, Лівак та Плумалейк.

Читайте такожУ грецьких Салоніках через авіабомбу часів Другої світової війни евакуюють понад 70 тисяч жителів (фото)

Трафік на автошляхах навколо греблі заблокований: налякані люди намагаються самостійно виїхати.

#ICYMI massive hole in #OrovilleDam#OrovilleSpillway just 50 feet below the lip of dam. It hasn't been this full in 30 years. @nbcbayareapic.twitter.com/klxPWFmuAG