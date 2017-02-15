Маккейн відреагував на таємне розгортання Росією нових крилатих ракет

Про це заявив американський сенатор Джон Маккейн, йдеться у повідомленні на сайті політика.

"Розгортання Росією крилатих ракет з ядерними боєголовками наземного базування у порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є значною військовою загрозою для Збройних сил США і наших союзників по НАТО", - наголсив сенатор.

Конгрес США, продовжив Маккейн, двома останніми оборонними законопроектами чітко дав зрозуміти, що порушення договору РФ вимагає змістовної відповіді.

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Тому, за словами американського сенатора, для нової адміністрації Трампа настав час вжити термінових заходів, щоб посилити стримуючу позицію в Європі й захистити союзників.

"У більш широкому сенсі ми повинні продовжити поточну модернізацію ядерних сил США і бути готовими протистояти ядерній доктрині Росії, в якій міститься заклик про використання ядерної зброї першими", - наголосив Маккейн.

Раніше The New York Times писав, що Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує контрольний орієнтир Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який допоміг поставити крапку в холодній війні.