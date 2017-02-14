Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, порушивши договір про РСМД – New York Times

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників адміністрації.

Як зазначає видання, цей крок є серйозною проблемою для президента США Трампа, який пообіцяв поліпшити відносини з президентом Володимиром Путіним і домагатися майбутніх домовленостей щодо зброї.

Представники адміністрації повідомили, що росіяни тепер мають дві дивізії заборонених крилатих ракет. Одна з них досі знаходиться на випробувальному полігоні ракет Капустін Яр на південному сході країни. Інша дивізія, за інформацією співрозмовника, була перенесена в грудні з цього полігону на оперативну базу «в іншому місці в країні».

Американські чиновники припускають, що мова йде про крилаті ракети SSC-X-8. Але "X" вилучили зі звітів розвідки, що означає, що ракетні системи вже не перебувають у стадії розробки і можуть бути готовими до застосування.

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Кожен ракетний дивізіон, як вважають американські чиновники, має чотири мобільні пускові установки і великий запас ракет. Пускова установка нагадує пускову установку для Іскандера, системи з ядерними боєголовками малої дальності, що допускається згідно з договорами.

Довідка. Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту (набув чинності 1 червня 1988 року).

Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це була перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.