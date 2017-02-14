Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, порушивши договір про РСМД – New York Times
Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, не зважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує контрольний орієнтир Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який допоміг поставити крапку у холодній війні.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників адміністрації.
Як зазначає видання, цей крок є серйозною проблемою для президента США Трампа, який пообіцяв поліпшити відносини з президентом Володимиром Путіним і домагатися майбутніх домовленостей щодо зброї.
Представники адміністрації повідомили, що росіяни тепер мають дві дивізії заборонених крилатих ракет. Одна з них досі знаходиться на випробувальному полігоні ракет Капустін Яр на південному сході країни. Інша дивізія, за інформацією співрозмовника, була перенесена в грудні з цього полігону на оперативну базу «в іншому місці в країні».
Американські чиновники припускають, що мова йде про крилаті ракети SSC-X-8. Але "X" вилучили зі звітів розвідки, що означає, що ракетні системи вже не перебувають у стадії розробки і можуть бути готовими до застосування.
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Кожен ракетний дивізіон, як вважають американські чиновники, має чотири мобільні пускові установки і великий запас ракет. Пускова установка нагадує пускову установку для Іскандера, системи з ядерними боєголовками малої дальності, що допускається згідно з договорами.
Довідка. Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту (набув чинності 1 червня 1988 року).
Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це була перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.