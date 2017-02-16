Путін зажадав зміцнити російські кордони: боїться терористів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, він сказав: «У комплексному забезпеченні безпеки Росії велике значення має надійна охорона державного кордону. Насамперед необхідно припиняти канали проникнення в Росію членів міжнародних терористичних та екстремістських угруповань, жорстко припиняти будь-які види контрабанди: від зброї до наркотиків і різних біоресурсів».

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Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Україна готує теракти і диверсії на території Росії.

"Ми бачимо і серйозне загострення ситуації на південному сході України останнім часом. Мета цього загострення очевидна: зірвати Мінські угоди. Сьогоднішня влада в Україні явно не готова до мирного вирішення цієї складної проблеми і робить ставку на силове вирішення. Більше того, відкрито говорить і про організацію диверсійно-терористичної, підривної роботи, в тому числі і в Росії. Нас це не може не турбувати", - стверджує Путін.