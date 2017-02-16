Путін пустився берега: каже, що влада України готує диверсії та теракти в Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні колегії Федеральної служби безпеки.

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"Ми бачимо й серйозне загострення ситуації на південному сході України останнім часом. Мета цього загострення очевидна: зірвати Мінські угоди. Сьогоднішня влада в Україні явно не готова до мирного вирішення цієї складної проблеми й робить ставку на силове вирішення. Більше того, відкрито говорить і про організацію диверсійно-терористичної, підривної роботи, в тому числі й у Росії. Нас це не може не турбувати", - стверджує Путін.