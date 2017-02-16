У Пакистані смертник підірвав себе в одному з храмів: загинули 70 людей, ще 150 поранені

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Понад 150 осіб отримали поранення, багато постраждалих перебувають у критичному стані.

Відзначається, що цей вибух став найбільш смертоносним в країні з початку цього року. Вибух стався в місті Сехван-Шаріф в провінції Сінд.

Смертник підірвав себе в мавзолеї філософа і поета Лали Шахбаза Каландара - це один з найпопулярніших храмів країни.

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Вибух стався, коли в храм зібралися віруючі для вечірньої молитви.

Місцеві медичні установи не справляються з великою кількістю жертв. Постраждалих переправляють в лікарні в інші міста країни.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У середу в країні відбулося ще два вибухи, організованих смертниками, у яких загинули як мінімум сім осіб.

В понеділок при вибуху в місті Лахор загинули щонайменше 13 осіб, а поранення отримали понад 100 осіб.

За цю атаку на себе відповідальність взяла угрупування "Джамаат-ур-Ахрар", яка є підрозділом "Талібану".