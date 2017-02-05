У Туреччині за підозрою в зв'язках з ІД заарештовано понад 400 осіб

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на державне агентство Анадолу.

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Зазначається, що арешти проводилися по всій країні, включаючи столицю Стамбул, Газіантеп та Ізмір.

Найбільшу операцію було проведено в південно-східній провінції Шанлиурфа, де затримано більш як 100 підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, у січні "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі - в новорічну ніч зловмисник розстріляв 39 осіб в нічному клубі.