У Туреччині за підозрою в зв'язках з ІД заарештовано понад 400 осіб
15:57, 05 лютого 2017Світ
114 0
У Туреччині за підозрою в зв'язках з угрупованням "Ісламська держава" заарештовано понад 400 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на державне агентство Анадолу.
Читайте такожВ очищені від ІДІЛ райони Мосула повертається мирне населення
Зазначається, що арешти проводилися по всій країні, включаючи столицю Стамбул, Газіантеп та Ізмір.
Найбільшу операцію було проведено в південно-східній провінції Шанлиурфа, де затримано більш як 100 підозрюваних.
Як повідомляв УНІАН, у січні "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі - в новорічну ніч зловмисник розстріляв 39 осіб в нічному клубі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter