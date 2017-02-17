У США пройшли акції "День без іммігрантів" проти політики Трампа (фоторепортаж, відео)
У США понад 100 ресторанів і десятки інших закладів сфери обслуговування 16 лютого не працюють на знак протесту проти імміграційної політики президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Організатори акції «День без іммігрантів» закликали всіх, хто живе у США і не є громадянами, не йти у четвер на роботу, у магазини, не їсти у кафе, пропустити навчальні заняття, щоб продемонструвати важливу роль, яку вони грають в американській економіці і у всіх сферах життя.
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Акції пройшли у кількох містах, зокрема у Вашингтоні, Філадельфії, Чикаго, Бостоні, Г’юстоні і Нью-Йорку.
Акцію організували через соціальні мережі у відповідь на тимчасове посилення Трампом правил імміграції в указі, виконання якого призупинене рішенням федерального судді у Сіетлі.
У четвер Дональд Трамп заявив, що наступного тижня видасть нове розпорядження щодо імміграції, ще раз наголосивши на необхідності «захистити країну».