У США пройшли акції "День без іммігрантів" проти політики Трампа (фоторепортаж, відео)

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Організатори акції «День без іммігрантів» закликали всіх, хто живе у США і не є громадянами, не йти у четвер на роботу, у магазини, не їсти у кафе, пропустити навчальні заняття, щоб продемонструвати важливу роль, яку вони грають в американській економіці і у всіх сферах життя.

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Акції пройшли у кількох містах, зокрема у Вашингтоні, Філадельфії, Чикаго, Бостоні, Г’юстоні і Нью-Йорку.

Акцію організували через соціальні мережі у відповідь на тимчасове посилення Трампом правил імміграції в указі, виконання якого призупинене рішенням федерального судді у Сіетлі.

У четвер Дональд Трамп заявив, що наступного тижня видасть нове розпорядження щодо імміграції, ще раз наголосивши на необхідності «захистити країну».