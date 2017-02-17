Адміністрація Трампа анонсувала новий, "вичерпний" указ про імміграцію

Про це повідомляє Meduza.

На уточнююче питання про зміст указу Трамп відповів, що він буде «адаптований» до рішення суду, який призупинив дію указу попереднього.

Читайте такожАмериканська розвідка приховує від Трампа деякі секретні дані - ЗМІ

Незабаром після заяви Трампа агентство Reuters повідомило, що Мін'юст США заявив про плани незабаром замінити президентський указ про обмеження в'їзду біженців та громадян з семи мусульманських країн, дію якого було призупинено судом, оновленим указом.

Як повідомляв УНІАН, у січні Дональд Трамп підписав указ, який заборонив в'їзд у США біженців і жителів семи країн (Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену).

Ініціатива викликала протести в США. 4 лютого дію указу було припинено за позовом, поданим штатами Вашингтон і Міннесота. Трамп неодноразово критикував рішення суду.