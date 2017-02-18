Франція відреагувала на таємне розгортання Росією нових крилатих ракет

Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав до швидкої реакції в разі недотримання Росією Договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності, передає DW.

"Якщо цього договору не дотримуються, потрібно реагувати якомога швидше", - заявив він у ніч на суботу, 18 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки.

Нагадаємо, 14 лютого газета The New York Times повідомила з посиланням на джерела в адміністрації США, що Росія розмістила на своїй території крилаті ракети, таким чином порушуючи угоди про ракети середньої і малої дальності. Всього у Росії два дивізіони "заборонених" крилатих ракет, розповіли виданню американські чиновники.

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У російському МЗС цю інформацію назвали "голослівними звинуваченнями".

Довідка УНІАН. Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту (набув чинності 1 червня 1988 року). Учасники договору взяли на себе зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки й ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як в європейській, так і в азіатській частині СРСР. Це була перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.